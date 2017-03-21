В его груди билось 8 сердец...

Почти двадцать лет назад я въезжала в свою первую собственную квартиру. И единственное, что мне тогда омрачало жизнь, даже не…

Вот, что с ней делать? С этой красотой? Ну, кроме как любоваться да фотографировать... Если упадет, отскребать же придется... А если на голову?…