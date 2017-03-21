Наталья Шеховцова (bonmotistka) wrote,
Наталья Шеховцова
bonmotistka

В его груди билось 8 сердец...



Он пережил 7 пересадок сердца и умер вчера в возрасте 101 год. Умер тихо, во сне, в своем доме...

Дэвид Рокфеллер...

Внук самого первого из миллиардеров-Рокфеллеров.
Его личное состояние оценивают в 3 млрд. долларов. Это очень немного. (Буквально вчера же "Форбс" назвал самого богатого россиянина. Им стал Леонид Михельсон, у него около 18 миллиардов.)
900 миллионов Рокфеллер потратил на благотворительность. Из них сто - Гарвардскому университету, в котором когда-то учился. Дэвид стал самым крупным спонсором этого заведения.

Одна жена, они прожили 56 лет в браке, родили 6 детей. Супруга умерла в 1996-ом.



Воевал. В 1942-ом ушел на фронт рядовым, попал в Северную Африку. Встретил победу в звании капитана.

У него огромная коллекция жуков - 90 тысяч. Хранит дома в герметичных контейнерах.
Цитата: «Еще ребенком, пройдя курс естествознания, я влюбился в жуков. Куда бы я ни поехал, банка всегда в кармане. Коллекционировать жуков несложно — у них прочный панцирь».



Несколько видов "рогатых" насекомых названы в его честь, потому что он обнаружил эти виды первым.

Собственное сердце Дэвида Рокфеллера перестало биться в 1976-ом году, после аварии...  Чужие сердца не могли служить долго, поэтому их меняли...
Последняя операция - август 16-го, ее проводили прямо на дому.

Вот у кошки, говорят, 7 жизней, - у Дэвида Рокфеллера было больше... Это рекорд по пересадкам сердца среди людей.

Помимо сердца Дэвиду Рокфеллеру пересаживали почки, два раза.









Под сообщением о смерти в его "Твиттере" за 10 часов набралось всего 73 комментария. Практически все - злобные...

Дэвида Рокфеллера причисляли к членам "тайного правительства мира", при помощи денег возводящего на трон и спонсирующего войны...

Tags: о чем говорят в новостях

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Bestmalgrime

March 21 2017, 09:17:12 UTC today

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Много про него наговаривают. Как можно в таком возрасте, с таким уровнем здоровья быть мировым злодеем? Там уже лет 40 другие люди руководили, он лишь формально где-то вылезал. Одно можно сказать - если богатый парень идет добровольцем на войну в далекие непонятные края, это можно только уважать. Так что спи спокойно, солдат.
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